Информация за Uranus (URS) UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges Официален уебсайт: https://www.uranusmemecoin.com/ Купете URS сега!

Токеномика и анализ на цената за Uranus (URS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Uranus (URS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 81.21K $ 81.21K $ 81.21K Общо предлагане: $ 996.58M $ 996.58M $ 996.58M Циркулиращо предлагане: $ 996.58M $ 996.58M $ 996.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 81.21K $ 81.21K $ 81.21K Рекорд за всички времена: $ 0.00759284 $ 0.00759284 $ 0.00759284 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Uranus (URS)

Токеномика на Uranus (URS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Uranus (URS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой URS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой URS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на URS, разгледайте цената в реално време на токените URS!

Прогноза за цената за URS Искате ли да знаете какъв път може да поеме URS? Нашата страница за прогноза за цената URS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените URS сега!

