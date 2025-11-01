Текущата пазарна капитализация на Uranus DEX е $ 1.61M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на URA е 999.91M, като общото предлагане е 999906433.472467. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.61M.

Цената в реално време за Uranus DEX (URA) е$0.00161106. През последните 24 часа URA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00137114 до най-висока стойност $ 0.00167609, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на URA е $ 0.00970236, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

История на цените за Uranus DEX (URA) USD

През днешния ден промяната в цената на Uranus DEX към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на Uranus DEX към USD беше $ -0.0005531832.

През последните 60 дни промяната в цената на Uranus DEX към USD беше $ +0.0035679010.

През последните 90 дни промяната в цената на Uranus DEX към USD беше $ +0.0012757311828305691.