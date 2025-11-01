БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Uranus DEX днес е 0.00161106 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за URA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на URA в MEXC сега.Цената в реално време на Uranus DEX днес е 0.00161106 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за URA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на URA в MEXC сега.

Повече за URA

URAценова информация

Какво представлява URA

Официален уебсайт на URA

Токеномика на URA

URA ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Uranus DEX Лого

Uranus DEX цена (URA)

Не се намира в списъка

1 URA към USD - цена в реално време:

$0.00161106
$0.00161106$0.00161106
-1.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Uranus DEX (URA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:11:20 (UTC+8)

Информация за цената за Uranus DEX (URA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00137114
$ 0.00137114$ 0.00137114
24-часов нисък
$ 0.00167609
$ 0.00167609$ 0.00167609
24-часов висок

$ 0.00137114
$ 0.00137114$ 0.00137114

$ 0.00167609
$ 0.00167609$ 0.00167609

$ 0.00970236
$ 0.00970236$ 0.00970236

$ 0
$ 0$ 0

-1.98%

-1.05%

-2.83%

-2.83%

Цената в реално време за Uranus DEX (URA) е$0.00161106. През последните 24 часа URA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00137114 до най-висока стойност $ 0.00167609, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на URA е $ 0.00970236, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, URA има промяна от -1.98% за последния час, -1.05% за 24 часа и -2.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Uranus DEX (URA)

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

999.91M
999.91M 999.91M

999,906,433.472467
999,906,433.472467 999,906,433.472467

Текущата пазарна капитализация на Uranus DEX е $ 1.61M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на URA е 999.91M, като общото предлагане е 999906433.472467. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.61M.

История на цените за Uranus DEX (URA) USD

През днешния ден промяната в цената на Uranus DEX към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Uranus DEX към USD беше $ -0.0005531832.
През последните 60 дни промяната в цената на Uranus DEX към USD беше $ +0.0035679010.
През последните 90 дни промяната в цената на Uranus DEX към USD беше $ +0.0012757311828305691.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-1.05%
30 дни$ -0.0005531832-34.33%
60 дни$ +0.0035679010+221.46%
90 дни$ +0.0012757311828305691+380.44%

Какво е Uranus DEX (URA)

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.

Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.

The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.

The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.

As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Uranus DEX (URA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Uranus DEX (USD)

Колко ще струва Uranus DEX (URA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Uranus DEX (URA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Uranus DEX.

Проверете прогнозата за цената за Uranus DEX сега!

URA към местни валути

Токеномика на Uranus DEX (URA)

Разбирането на токеномиката на Uranus DEX (URA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените URA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Uranus DEX (URA)

Колко струва Uranus DEX (URA) днес?
Цената в реално време на URA в USD е 0.00161106 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на URA към USD?
Текущата цена на URA към USD е $ 0.00161106. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Uranus DEX?
Пазарната капитализация за URA е $ 1.61M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на URA?
Циркулиращото предлагане на URA е 999.91M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на URA?
URA постигна ATH цена от 0.00970236 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на URA?
URA достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на URA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за URA е -- USD.
Ще се повиши ли URA тази година?
URA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за URA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:11:20 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Uranus DEX (URA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,239.25
$109,239.25$109,239.25

-0.89%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,844.89
$3,844.89$3,844.89

-0.41%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02710
$0.02710$0.02710

-15.78%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.59
$185.59$185.59

-1.36%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,844.89
$3,844.89$3,844.89

-0.41%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,239.25
$109,239.25$109,239.25

-0.89%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.59
$185.59$185.59

-1.36%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5032
$2.5032$2.5032

-0.82%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.94
$1,081.94$1,081.94

-0.22%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000713
$0.0000713$0.0000713

+42.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09200
$0.09200$0.09200

+820.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000719
$0.000719$0.000719

+259.50%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00028
$0.00028$0.00028

+55.55%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000098
$0.00000098$0.00000098

+53.12%

Hivemapper Лого

Hivemapper

HONEY

$0.01580
$0.01580$0.01580

+17.64%