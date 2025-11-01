Информация за цената за UPVEMBER (UPVEMBER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -2.96% Промяна на цената (1д) +8.33% Промяна на цената (7д) -35.70% Промяна на цената (7д) -35.70%

Цената в реално време за UPVEMBER (UPVEMBER) е--. През последните 24 часа UPVEMBER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UPVEMBER е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UPVEMBER има промяна от -2.96% за последния час, +8.33% за 24 часа и -35.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UPVEMBER (UPVEMBER)

Пазарна капитализация $ 134.91K$ 134.91K $ 134.91K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 134.91K$ 134.91K $ 134.91K Циркулиращо предлагане 997.50M 997.50M 997.50M Общо предлагане 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

Текущата пазарна капитализация на UPVEMBER е $ 134.91K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UPVEMBER е 997.50M, като общото предлагане е 997500000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 134.91K.