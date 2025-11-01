Информация за цената за UpTop (UPTOP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0034547 24-часов нисък $ 0.00372746 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.04540951 Най-ниска цена $ 0.00269655 Промяна на цената (1ч) +0.10% Промяна на цената (1д) -7.11% Промяна на цената (7д) -2.85%

Цената в реално време за UpTop (UPTOP) е$0.00346207. През последните 24 часа UPTOP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0034547 до най-висока стойност $ 0.00372746, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UPTOP е $ 0.04540951, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00269655.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UPTOP има промяна от +0.10% за последния час, -7.11% за 24 часа и -2.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UpTop (UPTOP)

Пазарна капитализация $ 727.73K$ 727.73K $ 727.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Циркулиращо предлагане 210.00M 210.00M 210.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на UpTop е $ 727.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UPTOP е 210.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.47M.