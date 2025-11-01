Информация за цената за UPTOBER (UPTOBER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00009701 $ 0.00009701 $ 0.00009701 24-часов нисък $ 0.00012121 $ 0.00012121 $ 0.00012121 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00009701$ 0.00009701 $ 0.00009701 24-часов висок $ 0.00012121$ 0.00012121 $ 0.00012121 Рекорд за всички времена $ 0.00416857$ 0.00416857 $ 0.00416857 Най-ниска цена $ 0.00009171$ 0.00009171 $ 0.00009171 Промяна на цената (1ч) -0.26% Промяна на цената (1д) -1.55% Промяна на цената (7д) -1.58% Промяна на цената (7д) -1.58%

Цената в реално време за UPTOBER (UPTOBER) е$0.00009804. През последните 24 часа UPTOBER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00009701 до най-висока стойност $ 0.00012121, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UPTOBER е $ 0.00416857, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009171.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UPTOBER има промяна от -0.26% за последния час, -1.55% за 24 часа и -1.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UPTOBER (UPTOBER)

Пазарна капитализация $ 88.79K$ 88.79K $ 88.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 88.79K$ 88.79K $ 88.79K Циркулиращо предлагане 903.50M 903.50M 903.50M Общо предлагане 903,500,871.474851 903,500,871.474851 903,500,871.474851

Текущата пазарна капитализация на UPTOBER е $ 88.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UPTOBER е 903.50M, като общото предлагане е 903500871.474851. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 88.79K.