Токеномика на UpStable (USTX) Открийте ключова информация за UpStable (USTX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за UpStable (USTX) USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token! Официален уебсайт: https://ustx.io Купете USTX сега!

Токеномика и анализ на цената за UpStable (USTX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UpStable (USTX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.40K $ 22.40K $ 22.40K Общо предлагане: $ 26.63M $ 26.63M $ 26.63M Циркулиращо предлагане: $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 91.90K $ 91.90K $ 91.90K Рекорд за всички времена: $ 0.058009 $ 0.058009 $ 0.058009 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00234656 $ 0.00234656 $ 0.00234656 Текуща цена: $ 0.00345069 $ 0.00345069 $ 0.00345069 Научете повече за цената на UpStable (USTX)

Токеномика на UpStable (USTX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UpStable (USTX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USTX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USTX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USTX, разгледайте цената в реално време на токените USTX!

Прогноза за цената за USTX Искате ли да знаете какъв път може да поеме USTX? Нашата страница за прогноза за цената USTX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USTX сега!

