Информация за цената за Upheaval Finance (UPHL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01040669 $ 0.01040669 $ 0.01040669 24-часов нисък $ 0.01164612 $ 0.01164612 $ 0.01164612 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01040669$ 0.01040669 $ 0.01040669 24-часов висок $ 0.01164612$ 0.01164612 $ 0.01164612 Рекорд за всички времена $ 0.04077558$ 0.04077558 $ 0.04077558 Най-ниска цена $ 0.00994095$ 0.00994095 $ 0.00994095 Промяна на цената (1ч) -5.06% Промяна на цената (1д) -8.00% Промяна на цената (7д) -3.07% Промяна на цената (7д) -3.07%

Цената в реално време за Upheaval Finance (UPHL) е$0.01041694. През последните 24 часа UPHL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01040669 до най-висока стойност $ 0.01164612, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UPHL е $ 0.04077558, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00994095.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UPHL има промяна от -5.06% за последния час, -8.00% за 24 часа и -3.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Upheaval Finance (UPHL)

Пазарна капитализация $ 606.78K$ 606.78K $ 606.78K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.57M$ 9.57M $ 9.57M Циркулиращо предлагане 58.26M 58.26M 58.26M Общо предлагане 918,399,339.401059 918,399,339.401059 918,399,339.401059

Текущата пазарна капитализация на Upheaval Finance е $ 606.78K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UPHL е 58.26M, като общото предлагане е 918399339.401059. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.57M.