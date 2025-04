Цена на uP Token (UP) днес

Цената на живо на uP Token (UP) днес е 0.392325 USD. Има текуща пазарна капитализация от $ 0.00 USD. UP до USD цената се актуализира в реално време.

Ключово uP Token пазарно представяне:

- 24-часовия обем на търговия е $ 48.94K USD

- Промяната в цената на uP Token в рамките на деня е +10.50%

- Има циркулиращо предлагане от 0.00 USD

Вземете актуализации на цените в реално време от UP до USD на цената на MEXC. Останете информирани с най-новите данни и пазарни анализи. Това е от съществено значение за вземането на интелигентни решения за търговия в бързо развиващия се пазар на криптовалути. MEXC е вашата платформа за точна информация за цена на UP.