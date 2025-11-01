Информация за цената за UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -19.26% Промяна на цената (7д) +6.15% Промяна на цената (7д) +6.15%

Цената в реално време за UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) е--. През последните 24 часа UPRIGHT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UPRIGHT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UPRIGHT има промяна от -- за последния час, -19.26% за 24 часа и +6.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)

Пазарна капитализация $ 12.22K$ 12.22K $ 12.22K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.22K$ 12.22K $ 12.22K Циркулиращо предлагане 999.44M 999.44M 999.44M Общо предлагане 999,439,365.080701 999,439,365.080701 999,439,365.080701

Текущата пазарна капитализация на UP AND TO THE RIGHT е $ 12.22K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UPRIGHT е 999.44M, като общото предлагане е 999439365.080701. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.22K.