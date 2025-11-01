Информация за цената за Unstable States Dollar (USD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0019021$ 0.0019021 $ 0.0019021 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.26% Промяна на цената (1д) +3.25% Промяна на цената (7д) -13.25% Промяна на цената (7д) -13.25%

Цената в реално време за Unstable States Dollar (USD) е--. През последните 24 часа USD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USD е $ 0.0019021, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USD има промяна от -0.26% за последния час, +3.25% за 24 часа и -13.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Unstable States Dollar (USD)

Пазарна капитализация $ 34.08K$ 34.08K $ 34.08K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 34.08K$ 34.08K $ 34.08K Циркулиращо предлагане 999.70M 999.70M 999.70M Общо предлагане 999,704,070.541339 999,704,070.541339 999,704,070.541339

Текущата пазарна капитализация на Unstable States Dollar е $ 34.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USD е 999.70M, като общото предлагане е 999704070.541339. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 34.08K.