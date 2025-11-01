БорсаDEX+
Цената в реално време на Unstable States Dollar днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за USD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на USD в MEXC сега.

Unstable States Dollar Лого

Unstable States Dollar цена (USD)

Не се намира в списъка

1 USD към USD - цена в реално време:

--
----
+3.20%1D
mexc
USD
Unstable States Dollar (USD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:03:19 (UTC+8)

Информация за цената за Unstable States Dollar (USD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019021
$ 0.0019021$ 0.0019021

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

+3.25%

-13.25%

-13.25%

Цената в реално време за Unstable States Dollar (USD) е--. През последните 24 часа USD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USD е $ 0.0019021, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USD има промяна от -0.26% за последния час, +3.25% за 24 часа и -13.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Unstable States Dollar (USD)

$ 34.08K
$ 34.08K$ 34.08K

--
----

$ 34.08K
$ 34.08K$ 34.08K

999.70M
999.70M 999.70M

999,704,070.541339
999,704,070.541339 999,704,070.541339

Текущата пазарна капитализация на Unstable States Dollar е $ 34.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USD е 999.70M, като общото предлагане е 999704070.541339. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 34.08K.

История на цените за Unstable States Dollar (USD) USD

През днешния ден промяната в цената на Unstable States Dollar към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Unstable States Dollar към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Unstable States Dollar към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Unstable States Dollar към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.25%
30 дни$ 0-72.17%
60 дни$ 0-96.86%
90 дни$ 0--

Какво е Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

Токеномика на Unstable States Dollar (USD)

Разбирането на токеномиката на Unstable States Dollar (USD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените USD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Unstable States Dollar (USD)

Колко струва Unstable States Dollar (USD) днес?
Цената в реално време на USD в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на USD към USD?
Текущата цена на USD към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Unstable States Dollar?
Пазарната капитализация за USD е $ 34.08K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на USD?
Циркулиращото предлагане на USD е 999.70M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на USD?
USD постигна ATH цена от 0.0019021 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на USD?
USD достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на USD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за USD е -- USD.
Ще се повиши ли USD тази година?
USD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за USD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:03:19 (UTC+8)

