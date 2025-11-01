Информация за цената за Universe Of Gamers (UOG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.05% Промяна на цената (1д) +21.93% Промяна на цената (7д) -18.84% Промяна на цената (7д) -18.84%

Цената в реално време за Universe Of Gamers (UOG) е--. През последните 24 часа UOG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UOG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UOG има промяна от +2.05% за последния час, +21.93% за 24 часа и -18.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Universe Of Gamers (UOG)

Пазарна капитализация $ 358.72K$ 358.72K $ 358.72K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 358.72K$ 358.72K $ 358.72K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

Текущата пазарна капитализация на Universe Of Gamers е $ 358.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UOG е 1000.00M, като общото предлагане е 999999916.812457. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 358.72K.