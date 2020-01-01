Токеномика на Universal ETH (UNIETH) Открийте ключова информация за Universal ETH (UNIETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Universal ETH (UNIETH) Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution. Официален уебсайт: https://unieth.rockx.com Купете UNIETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Universal ETH (UNIETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Universal ETH (UNIETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 51.58M $ 51.58M $ 51.58M Общо предлагане: $ 12.02K $ 12.02K $ 12.02K Циркулиращо предлагане: $ 12.02K $ 12.02K $ 12.02K FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.58M $ 51.58M $ 51.58M Рекорд за всички времена: $ 4,682.56 $ 4,682.56 $ 4,682.56 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,525.18 $ 1,525.18 $ 1,525.18 Текуща цена: $ 4,286.6 $ 4,286.6 $ 4,286.6 Научете повече за цената на Universal ETH (UNIETH)

Токеномика на Universal ETH (UNIETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Universal ETH (UNIETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UNIETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UNIETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UNIETH, разгледайте цената в реално време на токените UNIETH!

Прогноза за цената за UNIETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме UNIETH? Нашата страница за прогноза за цената UNIETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UNIETH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!