Токеномика на UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Открийте ключова информация за UnitedStates National Debt Coin (USNDC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за UnitedStates National Debt Coin (USNDC) The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/8iK4qEEb41gkogyEUn4qjrnuj3vgvQEf1RcxXauWpump Купете USNDC сега!

Токеномика и анализ на цената за UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UnitedStates National Debt Coin (USNDC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.76K $ 7.76K $ 7.76K Общо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Циркулиращо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.76K $ 7.76K $ 7.76K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

Токеномика на UnitedStates National Debt Coin (USNDC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UnitedStates National Debt Coin (USNDC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USNDC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USNDC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USNDC, разгледайте цената в реално време на токените USNDC!

