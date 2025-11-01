Информация за цената за UnitedHealth xStock (UNHX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 337.41 $ 337.41 $ 337.41 24-часов нисък $ 346.09 $ 346.09 $ 346.09 24-часов висок 24-часов нисък $ 337.41$ 337.41 $ 337.41 24-часов висок $ 346.09$ 346.09 $ 346.09 Рекорд за всички времена $ 388.84$ 388.84 $ 388.84 Най-ниска цена $ 234.96$ 234.96 $ 234.96 Промяна на цената (1ч) +0.61% Промяна на цената (1д) -0.97% Промяна на цената (7д) -6.48% Промяна на цената (7д) -6.48%

Цената в реално време за UnitedHealth xStock (UNHX) е$341.16. През последните 24 часа UNHX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 337.41 до най-висока стойност $ 346.09, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UNHX е $ 388.84, а най-ниската цена за всички времена е $ 234.96.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UNHX има промяна от +0.61% за последния час, -0.97% за 24 часа и -6.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UnitedHealth xStock (UNHX)

Пазарна капитализация $ 542.57K$ 542.57K $ 542.57K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.44M$ 8.44M $ 8.44M Циркулиращо предлагане 1.59K 1.59K 1.59K Общо предлагане 24,729.184313984 24,729.184313984 24,729.184313984

Текущата пазарна капитализация на UnitedHealth xStock е $ 542.57K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UNHX е 1.59K, като общото предлагане е 24729.184313984. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.44M.