Информация за цената за Unit Solana (USOL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 178.89 $ 178.89 $ 178.89 24-часов нисък $ 189.69 $ 189.69 $ 189.69 24-часов висок 24-часов нисък $ 178.89$ 178.89 $ 178.89 24-часов висок $ 189.69$ 189.69 $ 189.69 Рекорд за всички времена $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Най-ниска цена $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 Промяна на цената (1ч) +0.29% Промяна на цената (1д) +2.39% Промяна на цената (7д) -2.90% Промяна на цената (7д) -2.90%

Цената в реално време за Unit Solana (USOL) е$185.84. През последните 24 часа USOL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 178.89 до най-висока стойност $ 189.69, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USOL е $ 253.02, а най-ниската цена за всички времена е $ 143.23.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USOL има промяна от +0.29% за последния час, +2.39% за 24 часа и -2.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Unit Solana (USOL)

Пазарна капитализация $ 25.91M$ 25.91M $ 25.91M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 92.97B$ 92.97B $ 92.97B Циркулиращо предлагане 139.36K 139.36K 139.36K Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Unit Solana е $ 25.91M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USOL е 139.36K, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 92.97B.