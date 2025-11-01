Информация за цената за Unit Pump (UPUMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00416263 $ 0.00416263 $ 0.00416263 24-часов нисък $ 0.00450456 $ 0.00450456 $ 0.00450456 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00416263$ 0.00416263 $ 0.00416263 24-часов висок $ 0.00450456$ 0.00450456 $ 0.00450456 Рекорд за всички времена $ 0.00878431$ 0.00878431 $ 0.00878431 Най-ниска цена $ 0.00228745$ 0.00228745 $ 0.00228745 Промяна на цената (1ч) +1.30% Промяна на цената (1д) +1.58% Промяна на цената (7д) +4.85% Промяна на цената (7д) +4.85%

Цената в реално време за Unit Pump (UPUMP) е$0.00429962. През последните 24 часа UPUMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00416263 до най-висока стойност $ 0.00450456, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UPUMP е $ 0.00878431, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00228745.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UPUMP има промяна от +1.30% за последния час, +1.58% за 24 часа и +4.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Unit Pump (UPUMP)

Пазарна капитализация $ 137.02M$ 137.02M $ 137.02M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.29B$ 4.29B $ 4.29B Циркулиращо предлагане 31.90B 31.90B 31.90B Общо предлагане 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Unit Pump е $ 137.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UPUMP е 31.90B, като общото предлагане е 1000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.29B.