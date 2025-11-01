Информация за цената за Unit Plasma (UXPL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.284392 $ 0.284392 $ 0.284392 24-часов нисък $ 0.307173 $ 0.307173 $ 0.307173 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.284392$ 0.284392 $ 0.284392 24-часов висок $ 0.307173$ 0.307173 $ 0.307173 Рекорд за всички времена $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Най-ниска цена $ 0.284294$ 0.284294 $ 0.284294 Промяна на цената (1ч) +2.23% Промяна на цената (1д) +2.13% Промяна на цената (7д) -19.40% Промяна на цената (7д) -19.40%

Цената в реално време за Unit Plasma (UXPL) е$0.295028. През последните 24 часа UXPL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.284392 до най-висока стойност $ 0.307173, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UXPL е $ 1.57, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.284294.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UXPL има промяна от +2.23% за последния час, +2.13% за 24 часа и -19.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Unit Plasma (UXPL)

Пазарна капитализация $ 106.23M$ 106.23M $ 106.23M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.95B$ 2.95B $ 2.95B Циркулиращо предлагане 360.06M 360.06M 360.06M Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Unit Plasma е $ 106.23M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UXPL е 360.06M, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.95B.