Информация за цената за Unit Fartcoin (UFART) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.305505 24-часов висок $ 0.347636 Рекорд за всички времена $ 1.69 Най-ниска цена $ 0.305505 Промяна на цената (1ч) -0.08% Промяна на цената (1д) -5.80% Промяна на цената (7д) -16.09%

Цената в реално време за Unit Fartcoin (UFART) е$0.308679. През последните 24 часа UFART се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.305505 до най-висока стойност $ 0.347636, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UFART е $ 1.69, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.305505.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UFART има промяна от -0.08% за последния час, -5.80% за 24 часа и -16.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Unit Fartcoin (UFART)

Пазарна капитализация $ 24.74M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 308.85M Циркулиращо предлагане 80.10M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Unit Fartcoin е $ 24.74M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UFART е 80.10M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 308.85M.