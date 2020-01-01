Токеномика на Unique Utility (UNQT) Открийте ключова информация за Unique Utility (UNQT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Unique Utility (UNQT) Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces. Официален уебсайт: https://unique.finance/ Бяла книга: https://unqt.gitbook.io/unique-utility-token/ Купете UNQT сега!

Токеномика и анализ на цената за Unique Utility (UNQT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Unique Utility (UNQT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33.67K $ 33.67K $ 33.67K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 64.94M $ 64.94M $ 64.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.84K $ 51.84K $ 51.84K Рекорд за всички времена: $ 0.220548 $ 0.220548 $ 0.220548 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00051842 $ 0.00051842 $ 0.00051842 Научете повече за цената на Unique Utility (UNQT)

Токеномика на Unique Utility (UNQT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Unique Utility (UNQT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UNQT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UNQT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UNQT, разгледайте цената в реално време на токените UNQT!

Прогноза за цената за UNQT Искате ли да знаете какъв път може да поеме UNQT? Нашата страница за прогноза за цената UNQT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UNQT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!