Blue Chip Blitz
Цената в реално време на UniLend Finance днес е 0.00440987 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за UFT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на UFT в MEXC сега.

Информация за цената за UniLend Finance (UFT) (USD)

Цената в реално време за UniLend Finance (UFT) е$0.00440987. През последните 24 часа UFT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00350705 до най-висока стойност $ 0.00439444, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UFT е $ 4.47, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0028792.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UFT има промяна от +0.93% за последния час, +25.01% за 24 часа и +21.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UniLend Finance (UFT)

Текущата пазарна капитализация на UniLend Finance е $ 439.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UFT е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 439.44K.

История на цените за UniLend Finance (UFT) USD

През днешния ден промяната в цената на UniLend Finance към USD беше $ +0.00088238.
През последните 30 дни промяната в цената на UniLend Finance към USD беше $ +0.0003169382.
През последните 60 дни промяната в цената на UniLend Finance към USD беше $ +0.0010309790.
През последните 90 дни промяната в цената на UniLend Finance към USD беше $ -0.001379840594002966.

Какво е UniLend Finance (UFT)

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за UniLend Finance (USD)

Колко ще струва UniLend Finance (UFT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от UniLend Finance (UFT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за UniLend Finance.

Проверете прогнозата за цената за UniLend Finance сега!

Токеномика на UniLend Finance (UFT)

Разбирането на токеномиката на UniLend Finance (UFT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените UFT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно UniLend Finance (UFT)

Колко струва UniLend Finance (UFT) днес?
Цената в реално време на UFT в USD е 0.00440987 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на UFT към USD?
Текущата цена на UFT към USD е $ 0.00440987. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на UniLend Finance?
Пазарната капитализация за UFT е $ 439.44K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на UFT?
Циркулиращото предлагане на UFT е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на UFT?
UFT постигна ATH цена от 4.47 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на UFT?
UFT достигна ATL цена от 0.0028792 USD.
Какъв е обемът на търговията на UFT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за UFT е -- USD.
Ще се повиши ли UFT тази година?
UFT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за UFT за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за UniLend Finance (UFT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

