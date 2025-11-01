Информация за цената за UniLend Finance (UFT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00350705 $ 0.00350705 $ 0.00350705 24-часов нисък $ 0.00439444 $ 0.00439444 $ 0.00439444 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00350705$ 0.00350705 $ 0.00350705 24-часов висок $ 0.00439444$ 0.00439444 $ 0.00439444 Рекорд за всички времена $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Най-ниска цена $ 0.0028792$ 0.0028792 $ 0.0028792 Промяна на цената (1ч) +0.93% Промяна на цената (1д) +25.01% Промяна на цената (7д) +21.41% Промяна на цената (7д) +21.41%

Цената в реално време за UniLend Finance (UFT) е$0.00440987. През последните 24 часа UFT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00350705 до най-висока стойност $ 0.00439444, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UFT е $ 4.47, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0028792.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UFT има промяна от +0.93% за последния час, +25.01% за 24 часа и +21.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UniLend Finance (UFT)

Пазарна капитализация $ 439.44K$ 439.44K $ 439.44K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 439.44K$ 439.44K $ 439.44K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на UniLend Finance е $ 439.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UFT е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 439.44K.