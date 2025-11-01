Информация за цената за Unicorn Meat (W🍖) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00946641 - $ 0.01035028
24-часов нисък: $ 0.00946641
24-часов висок: $ 0.01035028
Рекорд за всички времена: $ 0.01772418
Най-ниска цена: $ 0.00259296
Промяна на цената (1ч): +1.25%
Промяна на цената (1д): +9.06%
Промяна на цената (7д): +4.42%

Цената в реално време за Unicorn Meat (W🍖) е$0.01037424. През последните 24 часа W🍖 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00946641 до най-висока стойност $ 0.01035028, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на W🍖 е $ 0.01772418, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00259296.

Що се отнася до краткосрочното представяне, W🍖 има промяна от +1.25% за последния час, +9.06% за 24 часа и +4.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Unicorn Meat (W🍖)

Пазарна капитализация: $ 1.04M
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 1.04M
Циркулиращо предлагане: 99.99M
Общо предлагане: 99,990,775.43

Текущата пазарна капитализация на Unicorn Meat е $ 1.04M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на W🍖 е 99.99M, като общото предлагане е 99990775.43. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.04M.