Информация за цената за UNIBROS (UNIBROS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) -9.69% Промяна на цената (7д) -25.55% Промяна на цената (7д) -25.55%

Цената в реално време за UNIBROS (UNIBROS) е--. През последните 24 часа UNIBROS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UNIBROS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UNIBROS има промяна от 0.00% за последния час, -9.69% за 24 часа и -25.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UNIBROS (UNIBROS)

Пазарна капитализация $ 43.79K$ 43.79K $ 43.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 87.50K$ 87.50K $ 87.50K Циркулиращо предлагане 500.49M 500.49M 500.49M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на UNIBROS е $ 43.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UNIBROS е 500.49M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 87.50K.