Информация за Ungraduate Gamer (UGG) Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal. His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise. Официален уебсайт: https://www.ungraduatetoken.com/ Купете UGG сега!

Токеномика и анализ на цената за Ungraduate Gamer (UGG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ungraduate Gamer (UGG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.59K $ 18.59K $ 18.59K Общо предлагане: $ 927.19M $ 927.19M $ 927.19M Циркулиращо предлагане: $ 927.19M $ 927.19M $ 927.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.59K $ 18.59K $ 18.59K Рекорд за всички времена: $ 0.0008962 $ 0.0008962 $ 0.0008962 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001849 $ 0.00001849 $ 0.00001849 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ungraduate Gamer (UGG)

Токеномика на Ungraduate Gamer (UGG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ungraduate Gamer (UGG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UGG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UGG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UGG, разгледайте цената в реално време на токените UGG!

Прогноза за цената за UGG Искате ли да знаете какъв път може да поеме UGG? Нашата страница за прогноза за цената UGG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UGG сега!

