Информация за цената за UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00068131$ 0.00068131 $ 0.00068131 Най-ниска цена $ 0.00001016$ 0.00001016 $ 0.00001016 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +7.44% Промяна на цената (7д) +7.44%

Цената в реално време за UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) е$0.00001109. През последните 24 часа UNEMPLOYED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UNEMPLOYED е $ 0.00068131, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001016.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UNEMPLOYED има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +7.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Пазарна капитализация $ 11.06K$ 11.06K $ 11.06K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.06K$ 11.06K $ 11.06K Циркулиращо предлагане 997.98M 997.98M 997.98M Общо предлагане 997,981,570.97055 997,981,570.97055 997,981,570.97055

Текущата пазарна капитализация на UNEMPLOYED COIN е $ 11.06K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UNEMPLOYED е 997.98M, като общото предлагане е 997981570.97055. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.06K.