Токеномика на Uncle Sam (USAM) Открийте ключова информация за Uncle Sam (USAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Uncle Sam (USAM) Uncle Sam Coin ($USAM) isn’t just another coin in your wallet — it’s your VIP pass to a party where Wall Street jams with the American Dream to the beat of memes! Uncle Sam’s done with taxes and dull tokens — he’s here to say: ‘More freedom than your ex ever promised, and zero boredom!’ Liquidity’s locked, no roadmap — just destiny. Swing by https://usamcoin.com, grab some USAM, and let’s light up crypto history!" Официален уебсайт: https://usamcoin.com/ Бяла книга: https://usamcoin.com/whitepaper Купете USAM сега!

Токеномика и анализ на цената за Uncle Sam (USAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Uncle Sam (USAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 60.82K $ 60.82K $ 60.82K Общо предлагане: $ 313.19B $ 313.19B $ 313.19B Циркулиращо предлагане: $ 313.19B $ 313.19B $ 313.19B FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.82K $ 60.82K $ 60.82K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Uncle Sam (USAM)

Токеномика на Uncle Sam (USAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Uncle Sam (USAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USAM, разгледайте цената в реално време на токените USAM!

Прогноза за цената за USAM Искате ли да знаете какъв път може да поеме USAM? Нашата страница за прогноза за цената USAM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USAM сега!

