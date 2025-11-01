Информация за цената за Unchained (UNCHAINED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.87% Промяна на цената (1д) +17.40% Промяна на цената (7д) -26.74% Промяна на цената (7д) -26.74%

Цената в реално време за Unchained (UNCHAINED) е--. През последните 24 часа UNCHAINED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UNCHAINED е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UNCHAINED има промяна от -0.87% за последния час, +17.40% за 24 часа и -26.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Unchained (UNCHAINED)

Пазарна капитализация $ 99.26K$ 99.26K $ 99.26K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 99.26K$ 99.26K $ 99.26K Циркулиращо предлагане 999.91M 999.91M 999.91M Общо предлагане 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

Текущата пазарна капитализация на Unchained е $ 99.26K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UNCHAINED е 999.91M, като общото предлагане е 999907427.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 99.26K.