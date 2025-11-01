Информация за цената за Unbagging The Ocean (UNBAGGED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.67% Промяна на цената (1д) +27.89% Промяна на цената (7д) -20.76% Промяна на цената (7д) -20.76%

Цената в реално време за Unbagging The Ocean (UNBAGGED) е--. През последните 24 часа UNBAGGED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UNBAGGED е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UNBAGGED има промяна от +0.67% за последния час, +27.89% за 24 часа и -20.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Пазарна капитализация $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K Циркулиращо предлагане 998.95M 998.95M 998.95M Общо предлагане 998,949,372.7917988 998,949,372.7917988 998,949,372.7917988

Текущата пазарна капитализация на Unbagging The Ocean е $ 17.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UNBAGGED е 998.95M, като общото предлагане е 998949372.7917988. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.34K.