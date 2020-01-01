Токеномика на Unagi Token (UNA) Открийте ключова информация за Unagi Token (UNA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Unagi Token (UNA) UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds. Официален уебсайт: https://www.unagi.games/ Купете UNA сега!

Токеномика и анализ на цената за Unagi Token (UNA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Unagi Token (UNA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.04M $ 22.04M $ 22.04M Общо предлагане: $ 990.63M $ 990.63M $ 990.63M Циркулиращо предлагане: $ 630.70M $ 630.70M $ 630.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.61M $ 34.61M $ 34.61M Рекорд за всички времена: $ 0.154495 $ 0.154495 $ 0.154495 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00648287 $ 0.00648287 $ 0.00648287 Текуща цена: $ 0.03494844 $ 0.03494844 $ 0.03494844 Научете повече за цената на Unagi Token (UNA)

Токеномика на Unagi Token (UNA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Unagi Token (UNA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UNA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UNA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UNA, разгледайте цената в реално време на токените UNA!

