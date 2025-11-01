Информация за цената за Umi (UMI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.065007$ 0.065007 $ 0.065007 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.42% Промяна на цената (7д) -5.55% Промяна на цената (7д) -5.55%

Цената в реално време за Umi (UMI) е--. През последните 24 часа UMI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UMI е $ 0.065007, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UMI има промяна от -- за последния час, +0.42% за 24 часа и -5.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Umi (UMI)

Пазарна капитализация $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.23K$ 23.23K $ 23.23K Циркулиращо предлагане 57.32M 57.32M 57.32M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Umi е $ 13.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UMI е 57.32M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.23K.