Информация за цената за Umbrella Network (UMB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +6.76% Промяна на цената (1д) +76.28% Промяна на цената (7д) +31.58% Промяна на цената (7д) +31.58%

Цената в реално време за Umbrella Network (UMB) е--. През последните 24 часа UMB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UMB е $ 2.62, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UMB има промяна от +6.76% за последния час, +76.28% за 24 часа и +31.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Umbrella Network (UMB)

Пазарна капитализация $ 113.18K$ 113.18K $ 113.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 118.06K$ 118.06K $ 118.06K Циркулиращо предлагане 429.02M 429.02M 429.02M Общо предлагане 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Текущата пазарна капитализация на Umbrella Network е $ 113.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UMB е 429.02M, като общото предлагане е 447532308.6155464. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 118.06K.