Информация за цената за UltraXRP (ULTRAXRP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 24-часов нисък $ 2.44 $ 2.44 $ 2.44 24-часов висок 24-часов нисък $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 24-часов висок $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 Рекорд за всички времена $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Най-ниска цена $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Промяна на цената (1ч) -0.30% Промяна на цената (1д) +2.77% Промяна на цената (7д) +1.55% Промяна на цената (7д) +1.55%

Цената в реално време за UltraXRP (ULTRAXRP) е$2.43. През последните 24 часа ULTRAXRP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 2.36 до най-висока стойност $ 2.44, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ULTRAXRP е $ 3.61, а най-ниската цена за всички времена е $ 2.09.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ULTRAXRP има промяна от -0.30% за последния час, +2.77% за 24 часа и +1.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UltraXRP (ULTRAXRP)

Пазарна капитализация $ 41.24K$ 41.24K $ 41.24K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 41.24K$ 41.24K $ 41.24K Циркулиращо предлагане 16.97K 16.97K 16.97K Общо предлагане 16,972.31870954203 16,972.31870954203 16,972.31870954203

Текущата пазарна капитализация на UltraXRP е $ 41.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ULTRAXRP е 16.97K, като общото предлагане е 16972.31870954203. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 41.24K.