Информация за цената за ULTIMO (ULTIMO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00031687 Най-ниска цена $ 0.00003382 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -18.50%

Цената в реално време за ULTIMO (ULTIMO) е$0.00003462. През последните 24 часа ULTIMO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ULTIMO е $ 0.00031687, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003382.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ULTIMO има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -18.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ULTIMO (ULTIMO)

Пазарна капитализация $ 34.62K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 34.62K Циркулиращо предлагане 999.90M Общо предлагане 999,902,978.545812

Текущата пазарна капитализация на ULTIMO е $ 34.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ULTIMO е 999.90M, като общото предлагане е 999902978.545812. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 34.62K.