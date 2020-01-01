Токеномика на Ultimate Frog Racing (UFR) Открийте ключова информация за Ultimate Frog Racing (UFR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ultimate Frog Racing (UFR) Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT. Официален уебсайт: https://www.ultimatefrogracing.com/ Купете UFR сега!

Токеномика и анализ на цената за Ultimate Frog Racing (UFR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ultimate Frog Racing (UFR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 52.37K $ 52.37K $ 52.37K Общо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Циркулиращо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 52.37K $ 52.37K $ 52.37K Рекорд за всички времена: $ 0.00367674 $ 0.00367674 $ 0.00367674 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ultimate Frog Racing (UFR)

Токеномика на Ultimate Frog Racing (UFR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ultimate Frog Racing (UFR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UFR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UFR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UFR, разгледайте цената в реално време на токените UFR!

Прогноза за цената за UFR Искате ли да знаете какъв път може да поеме UFR? Нашата страница за прогноза за цената UFR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UFR сега!

