Информация за цената за UIUI (UI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.02300427$ 0.02300427 $ 0.02300427 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.19% Промяна на цената (1д) +1.60% Промяна на цената (7д) +10.96% Промяна на цената (7д) +10.96%

Цената в реално време за UIUI (UI) е--. През последните 24 часа UI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UI е $ 0.02300427, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UI има промяна от +1.19% за последния час, +1.60% за 24 часа и +10.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UIUI (UI)

Пазарна капитализация $ 18.12K$ 18.12K $ 18.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 29.66K$ 29.66K $ 29.66K Циркулиращо предлагане 611.00M 611.00M 611.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на UIUI е $ 18.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UI е 611.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 29.66K.