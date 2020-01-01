Токеномика на Uhosu (UHOSU) Открийте ключова информация за Uhosu (UHOSU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Uhosu (UHOSU) First $UHOSU on ethereum - The real Doge’s father. A new frontier in the Dogeverse. Our goal is to revive the UHOSU token through a community-led takeover after the original developer stepped away. As a meme coin, it doesn’t have a specific utility, but we’re not focused on short-term price movements. Instead, we want to foster a strong community by organizing fun events and participating in charity initiatives, creating a culture that everyone can enjoy and be proud of Официален уебсайт: https://www.uhosueth.com/ Купете UHOSU сега!

Токеномика и анализ на цената за Uhosu (UHOSU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Uhosu (UHOSU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.13K $ 7.13K $ 7.13K Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.13K $ 7.13K $ 7.13K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Uhosu (UHOSU)

Токеномика на Uhosu (UHOSU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Uhosu (UHOSU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UHOSU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UHOSU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UHOSU, разгледайте цената в реално време на токените UHOSU!

Прогноза за цената за UHOSU Искате ли да знаете какъв път може да поеме UHOSU? Нашата страница за прогноза за цената UHOSU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UHOSU сега!

