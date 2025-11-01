Информация за цената за UGGO (UGGO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001984 24-часов нисък $ 0.00002357 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00020215 Най-ниска цена $ 0.00000349 Промяна на цената (1ч) -0.96% Промяна на цената (1д) +16.94% Промяна на цената (7д) +37.44%

Цената в реално време за UGGO (UGGO) е$0.00002325. През последните 24 часа UGGO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001984 до най-висока стойност $ 0.00002357, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UGGO е $ 0.00020215, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000349.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UGGO има промяна от -0.96% за последния час, +16.94% за 24 часа и +37.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UGGO (UGGO)

Пазарна капитализация $ 23.25K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.25K Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на UGGO е $ 23.25K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UGGO е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.25K.