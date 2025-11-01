Информация за цената за UFOPEPE (UFO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.22% Промяна на цената (1д) +2.18% Промяна на цената (7д) -6.03% Промяна на цената (7д) -6.03%

Цената в реално време за UFOPEPE (UFO) е--. През последните 24 часа UFO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UFO е $ 0.00129662, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UFO има промяна от -0.22% за последния час, +2.18% за 24 часа и -6.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UFOPEPE (UFO)

Пазарна капитализация $ 33.78K$ 33.78K $ 33.78K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 33.78K$ 33.78K $ 33.78K Циркулиращо предлагане 991.20M 991.20M 991.20M Общо предлагане 991,203,813.714157 991,203,813.714157 991,203,813.714157

Текущата пазарна капитализация на UFOPEPE е $ 33.78K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UFO е 991.20M, като общото предлагане е 991203813.714157. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 33.78K.