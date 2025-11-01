Информация за цената за UFO Token (UFO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001551 $ 0.00001551 $ 0.00001551 24-часов нисък $ 0.0000163 $ 0.0000163 $ 0.0000163 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001551$ 0.00001551 $ 0.00001551 24-часов висок $ 0.0000163$ 0.0000163 $ 0.0000163 Рекорд за всички времена $ 0.00011309$ 0.00011309 $ 0.00011309 Най-ниска цена $ 0.00000301$ 0.00000301 $ 0.00000301 Промяна на цената (1ч) -1.01% Промяна на цената (1д) +2.69% Промяна на цената (7д) -5.04% Промяна на цената (7д) -5.04%

Цената в реално време за UFO Token (UFO) е$0.00001613. През последните 24 часа UFO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001551 до най-висока стойност $ 0.0000163, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UFO е $ 0.00011309, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000301.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UFO има промяна от -1.01% за последния час, +2.69% за 24 часа и -5.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UFO Token (UFO)

Пазарна капитализация $ 14.76M$ 14.76M $ 14.76M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.76M$ 14.76M $ 14.76M Циркулиращо предлагане 914.72B 914.72B 914.72B Общо предлагане 914,722,796,128.4734 914,722,796,128.4734 914,722,796,128.4734

Текущата пазарна капитализация на UFO Token е $ 14.76M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UFO е 914.72B, като общото предлагане е 914722796128.4734. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.76M.