Цената в реално време на UFO Token днес е 0.00001613 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за UFO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на UFO в MEXC сега.

Повече за UFO

UFOценова информация

Какво представлява UFO

Официален уебсайт на UFO

Токеномика на UFO

UFO ценова прогноза

UFO Token Лого

UFO Token цена (UFO)

Не се намира в списъка

1 UFO към USD - цена в реално време:

--
----
+2.80%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица.
USD
UFO Token (UFO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:10:36 (UTC+8)

Информация за цената за UFO Token (UFO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001551
$ 0.00001551
24-часов нисък
$ 0.0000163
$ 0.0000163
24-часов висок

$ 0.00001551
$ 0.00001551

$ 0.0000163
$ 0.0000163

$ 0.00011309
$ 0.00011309

$ 0.00000301
$ 0.00000301

-1.01%

+2.69%

-5.04%

-5.04%

Цената в реално време за UFO Token (UFO) е$0.00001613. През последните 24 часа UFO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001551 до най-висока стойност $ 0.0000163, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UFO е $ 0.00011309, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000301.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UFO има промяна от -1.01% за последния час, +2.69% за 24 часа и -5.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UFO Token (UFO)

$ 14.76M
$ 14.76M

--
----

$ 14.76M
$ 14.76M

914.72B
914.72B

914,722,796,128.4734
914,722,796,128.4734

Текущата пазарна капитализация на UFO Token е $ 14.76M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UFO е 914.72B, като общото предлагане е 914722796128.4734. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.76M.

История на цените за UFO Token (UFO) USD

През днешния ден промяната в цената на UFO Token към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на UFO Token към USD беше $ -0.0000046880.
През последните 60 дни промяната в цената на UFO Token към USD беше $ -0.0000059303.
През последните 90 дни промяната в цената на UFO Token към USD беше $ -0.00001840838913868299.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.69%
30 дни$ -0.0000046880-29.06%
60 дни$ -0.0000059303-36.76%
90 дни$ -0.00001840838913868299-53.29%

Какво е UFO Token (UFO)

UFO Token stands as a pivotal amplifier within the pTGC ecosystem, strategically engineered to foster unity between the Richard Heart (RH) ecosystem and The Grays Currency. Designed with precision, UFO Token operates as a catalyst, intensifying bot activity and token volume for both its own token and PTGC. Central to its architecture is a 6% buy and sell fee structure, meticulously structured to deliver rewards to holders, LP providers, and pTGC enthusiasts alike. Leveraging the same cutting-edge technology utilized to capture fees within PTGC, UFO Token extends its reach, motivating holders of RH coins to pair them with UFO. This symbiotic relationship not only expands our network but also amplifies our volume, culminating in greater rewards for all stakeholders.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

UFO Token (UFO) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за UFO Token (USD)

Колко ще струва UFO Token (UFO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от UFO Token (UFO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за UFO Token.

Проверете прогнозата за цената за UFO Token сега!

UFO към местни валути

Токеномика на UFO Token (UFO)

Разбирането на токеномиката на UFO Token (UFO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените UFO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно UFO Token (UFO)

Колко струва UFO Token (UFO) днес?
Цената в реално време на UFO в USD е 0.00001613 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на UFO към USD?
Текущата цена на UFO към USD е $ 0.00001613. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на UFO Token?
Пазарната капитализация за UFO е $ 14.76M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на UFO?
Циркулиращото предлагане на UFO е 914.72B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на UFO?
UFO постигна ATH цена от 0.00011309 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на UFO?
UFO достигна ATL цена от 0.00000301 USD.
Какъв е обемът на търговията на UFO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за UFO е -- USD.
Ще се повиши ли UFO тази година?
UFO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за UFO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:10:36 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за UFO Token (UFO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,272.20

$3,848.15

$0.02740

$185.60

$1.0004

