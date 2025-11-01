UFO Gaming цена (UFO)
Цената в реално време за UFO Gaming (UFO) е--. През последните 24 часа UFO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UFO е $ 0.00005569, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.
Що се отнася до краткосрочното представяне, UFO има промяна от +0.37% за последния час, +5.28% за 24 часа и +10.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на UFO Gaming е $ 1.73M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UFO е 25.76T, като общото предлагане е 25757575757575.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.73M.
През днешния ден промяната в цената на UFO Gaming към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на UFO Gaming към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на UFO Gaming към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на UFO Gaming към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+5.28%
|30 дни
|$ 0
|-14.67%
|60 дни
|$ 0
|-80.68%
|90 дни
|$ 0
|--
UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.
For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:
$UFO, Plasma Points and UAP.
• $UFO 100% community owned.
• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.
• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.
Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.
Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.
One Game, One Planet, Interoperability.
