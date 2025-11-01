Информация за цената за UFO Gaming (UFO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00005569$ 0.00005569 $ 0.00005569 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.37% Промяна на цената (1д) +5.28% Промяна на цената (7д) +10.58% Промяна на цената (7д) +10.58%

Цената в реално време за UFO Gaming (UFO) е--. През последните 24 часа UFO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UFO е $ 0.00005569, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UFO има промяна от +0.37% за последния час, +5.28% за 24 часа и +10.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UFO Gaming (UFO)

Пазарна капитализация $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Циркулиращо предлагане 25.76T 25.76T 25.76T Общо предлагане 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

Текущата пазарна капитализация на UFO Gaming е $ 1.73M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UFO е 25.76T, като общото предлагане е 25757575757575.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.73M.