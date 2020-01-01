Токеномика на UCX (UCX) Открийте ключова информация за UCX (UCX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea. UCX is the encryption token issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the 'M&A Platform.' Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. UCX is an encryption token developed and issued for the blockchain-based global M&A platform. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the 'M&A Platform.' Официален уебсайт: https://gbckorea.co.kr/

Токеномика и анализ на цената за UCX (UCX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UCX (UCX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 44.77M $ 44.77M $ 44.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.62M $ 29.62M $ 29.62M Рекорд за всички времена: $ 0.87223 $ 0.87223 $ 0.87223 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01470348 $ 0.01470348 $ 0.01470348 Текуща цена: $ 0.02960586 $ 0.02960586 $ 0.02960586 Научете повече за цената на UCX (UCX)

Токеномика на UCX (UCX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UCX (UCX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UCX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UCX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UCX, разгледайте цената в реално време на токените UCX!

Прогноза за цената за UCX Искате ли да знаете какъв път може да поеме UCX? Нашата страница за прогноза за цената UCX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

