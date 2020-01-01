Токеномика на UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Открийте ключова информация за UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. Официален уебсайт: https://www.digift.sg/user/login Бяла книга: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html Купете UMINT сега!

Токеномика и анализ на цената за UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.31K $ 10.31K $ 10.31K Общо предлагане: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Циркулиращо предлагане: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.31K $ 10.31K $ 10.31K Рекорд за всички времена: $ 103.08 $ 103.08 $ 103.08 Най-ниска стойност за целия период: $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 Текуща цена: $ 103.08 $ 103.08 $ 103.08 Научете повече за цената на UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Токеномика на UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UMINT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UMINT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UMINT, разгледайте цената в реално време на токените UMINT!

Прогноза за цената за UMINT Искате ли да знаете какъв път може да поеме UMINT? Нашата страница за прогноза за цената UMINT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UMINT сега!

