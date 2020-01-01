Токеномика на TypeAI (TYPE) Открийте ключова информация за TypeAI (TYPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TypeAI (TYPE) Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions Официален уебсайт: https://typeai.live Бяла книга: https://type-ai.gitbook.io/type-ai/ Купете TYPE сега!

Токеномика и анализ на цената за TypeAI (TYPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TypeAI (TYPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Рекорд за всички времена: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.067643 $ 0.067643 $ 0.067643 Текуща цена: $ 0.261674 $ 0.261674 $ 0.261674 Научете повече за цената на TypeAI (TYPE)

Токеномика на TypeAI (TYPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TypeAI (TYPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TYPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TYPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TYPE, разгледайте цената в реално време на токените TYPE!

Прогноза за цената за TYPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме TYPE? Нашата страница за прогноза за цената TYPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TYPE сега!

