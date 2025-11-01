Информация за цената за Tycoon by Shareland (TYCOON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00122732 $ 0.00122732 $ 0.00122732 24-часов нисък $ 0.00802622 $ 0.00802622 $ 0.00802622 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00122732$ 0.00122732 $ 0.00122732 24-часов висок $ 0.00802622$ 0.00802622 $ 0.00802622 Рекорд за всички времена $ 0.00802622$ 0.00802622 $ 0.00802622 Най-ниска цена $ 0.00082772$ 0.00082772 $ 0.00082772 Промяна на цената (1ч) +50.71% Промяна на цената (1д) +501.71% Промяна на цената (7д) +277.37% Промяна на цената (7д) +277.37%

Цената в реално време за Tycoon by Shareland (TYCOON) е$0.00743718. През последните 24 часа TYCOON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00122732 до най-висока стойност $ 0.00802622, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TYCOON е $ 0.00802622, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00082772.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TYCOON има промяна от +50.71% за последния час, +501.71% за 24 часа и +277.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tycoon by Shareland (TYCOON)

Пазарна капитализация $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.57M$ 7.57M $ 7.57M Циркулиращо предлагане 233.79M 233.79M 233.79M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Tycoon by Shareland е $ 1.77M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TYCOON е 233.79M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.57M.