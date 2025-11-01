БорсаDEX+
Цената в реално време на Tycoon by Shareland днес е 0.00743718 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TYCOON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TYCOON в MEXC сега.

Повече за TYCOON

TYCOONценова информация

Какво представлява TYCOON

Официален уебсайт на TYCOON

Токеномика на TYCOON

TYCOON ценова прогноза

Tycoon by Shareland цена (TYCOON)

1 TYCOON към USD - цена в реално време:

$0.00743718
$0.00743718
+501.70%1D
Tycoon by Shareland (TYCOON) Ценова графика на живо
Информация за цената за Tycoon by Shareland (TYCOON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

+50.71%

+501.71%

+277.37%

+277.37%

Цената в реално време за Tycoon by Shareland (TYCOON) е$0.00743718. През последните 24 часа TYCOON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00122732 до най-висока стойност $ 0.00802622, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TYCOON е $ 0.00802622, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00082772.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TYCOON има промяна от +50.71% за последния час, +501.71% за 24 часа и +277.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tycoon by Shareland (TYCOON)

Текущата пазарна капитализация на Tycoon by Shareland е $ 1.77M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TYCOON е 233.79M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.57M.

История на цените за Tycoon by Shareland (TYCOON) USD

През днешния ден промяната в цената на Tycoon by Shareland към USD беше $ +0.00620118.
През последните 30 дни промяната в цената на Tycoon by Shareland към USD беше $ +0.0129160062.
През последните 60 дни промяната в цената на Tycoon by Shareland към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Tycoon by Shareland към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00620118+501.71%
30 дни$ +0.0129160062+173.67%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Tycoon by Shareland (TYCOON)

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Tycoon by Shareland (TYCOON) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Tycoon by Shareland (USD)

Колко ще струва Tycoon by Shareland (TYCOON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Tycoon by Shareland (TYCOON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Tycoon by Shareland.

Проверете прогнозата за цената за Tycoon by Shareland сега!

TYCOON към местни валути

Токеномика на Tycoon by Shareland (TYCOON)

Разбирането на токеномиката на Tycoon by Shareland (TYCOON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TYCOON сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Tycoon by Shareland (TYCOON)

Колко струва Tycoon by Shareland (TYCOON) днес?
Цената в реално време на TYCOON в USD е 0.00743718 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TYCOON към USD?
Текущата цена на TYCOON към USD е $ 0.00743718. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Tycoon by Shareland?
Пазарната капитализация за TYCOON е $ 1.77M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TYCOON?
Циркулиращото предлагане на TYCOON е 233.79M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TYCOON?
TYCOON постигна ATH цена от 0.00802622 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TYCOON?
TYCOON достигна ATL цена от 0.00082772 USD.
Какъв е обемът на търговията на TYCOON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TYCOON е -- USD.
Ще се повиши ли TYCOON тази година?
TYCOON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TYCOON за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Tycoon by Shareland (TYCOON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

