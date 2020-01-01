Токеномика на TXN Club (TXN) Открийте ключова информация за TXN Club (TXN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TXN Club (TXN) TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism much more - to be found in the TXN Litepaper Официален уебсайт: https://txntech.club/ Бяла книга: https://docs.txntech.club/ Купете TXN сега!

Токеномика и анализ на цената за TXN Club (TXN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TXN Club (TXN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.43K $ 12.43K $ 12.43K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 68.07K $ 68.07K $ 68.07K Рекорд за всички времена: $ 0.05545 $ 0.05545 $ 0.05545 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00068074 $ 0.00068074 $ 0.00068074 Научете повече за цената на TXN Club (TXN)

Токеномика на TXN Club (TXN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TXN Club (TXN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TXN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TXN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TXN, разгледайте цената в реално време на токените TXN!

