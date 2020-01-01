Токеномика на Twin Protocol (TWIN) Открийте ключова информация за Twin Protocol (TWIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Twin Protocol (TWIN) Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income. Официален уебсайт: https://twinprotocol.com/ Купете TWIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Twin Protocol (TWIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Twin Protocol (TWIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 592.09K $ 592.09K $ 592.09K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 262.95M $ 262.95M $ 262.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Рекорд за всички времена: $ 0.099439 $ 0.099439 $ 0.099439 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0015991 $ 0.0015991 $ 0.0015991 Текуща цена: $ 0.00225129 $ 0.00225129 $ 0.00225129 Научете повече за цената на Twin Protocol (TWIN)

Токеномика на Twin Protocol (TWIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Twin Protocol (TWIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TWIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TWIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TWIN, разгледайте цената в реално време на токените TWIN!

Прогноза за цената за TWIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме TWIN? Нашата страница за прогноза за цената TWIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TWIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!