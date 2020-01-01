Токеномика на TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Открийте ключова информация за TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. Официален уебсайт: https://app.twinfinance.io Бяла книга: https://docs.twinfinance.io Купете IMSTR сега!

Токеномика и анализ на цената за TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.28K $ 8.28K $ 8.28K Общо предлагане: $ 35.62 $ 35.62 $ 35.62 Циркулиращо предлагане: $ 35.62 $ 35.62 $ 35.62 FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.26K $ 8.26K $ 8.26K Рекорд за всички времена: $ 268.2 $ 268.2 $ 268.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 211.77 $ 211.77 $ 211.77 Текуща цена: $ 231.98 $ 231.98 $ 231.98 Научете повече за цената на TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR)

Токеномика на TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IMSTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IMSTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IMSTR, разгледайте цената в реално време на токените IMSTR!

Прогноза за цената за IMSTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме IMSTR? Нашата страница за прогноза за цената IMSTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IMSTR сега!

