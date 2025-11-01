Информация за цената за TUTUT COIN (TUTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.86% Промяна на цената (1д) +2.27% Промяна на цената (7д) -3.53% Промяна на цената (7д) -3.53%

Цената в реално време за TUTUT COIN (TUTC) е--. През последните 24 часа TUTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TUTC е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TUTC има промяна от -0.86% за последния час, +2.27% за 24 часа и -3.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TUTUT COIN (TUTC)

Пазарна капитализация $ 227.38K$ 227.38K $ 227.38K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 227.38K$ 227.38K $ 227.38K Циркулиращо предлагане 999.98M 999.98M 999.98M Общо предлагане 999,980,288.876107 999,980,288.876107 999,980,288.876107

Текущата пазарна капитализация на TUTUT COIN е $ 227.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TUTC е 999.98M, като общото предлагане е 999980288.876107. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 227.38K.