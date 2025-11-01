Информация за цената за TurboUSD Unstablecoin (₸USD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 
24-часов нисък $ 0 
24-часов висок $ 0 
Рекорд за всички времена $ 0 
Най-ниска цена $ 0 
Промяна на цената (1ч) -4.14% 
Промяна на цената (1д) -0.93% 
Промяна на цената (7д) +4.43%

Цената в реално време за TurboUSD Unstablecoin (₸USD) е--. През последните 24 часа ₸USD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ₸USD е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ₸USD има промяна от -4.14% за последния час, -0.93% за 24 часа и +4.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Пазарна капитализация $ 487.99K 
Обем (24 часа) -- 
Напълно разредена пазарна капитализация $ 629.22K 
Циркулиращо предлагане 77.56B 
Общо предлагане 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на TurboUSD Unstablecoin е $ 487.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ₸USD е 77.56B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 629.22K.