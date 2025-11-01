Информация за цената за Tuff (TUFF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003385 $ 0.00003385 $ 0.00003385 24-часов нисък $ 0.00003662 $ 0.00003662 $ 0.00003662 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003385$ 0.00003385 $ 0.00003385 24-часов висок $ 0.00003662$ 0.00003662 $ 0.00003662 Рекорд за всички времена $ 0.00226927$ 0.00226927 $ 0.00226927 Най-ниска цена $ 0.00003385$ 0.00003385 $ 0.00003385 Промяна на цената (1ч) -0.31% Промяна на цената (1д) -2.80% Промяна на цената (7д) -26.01% Промяна на цената (7д) -26.01%

Цената в реално време за Tuff (TUFF) е$0.00003435. През последните 24 часа TUFF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003385 до най-висока стойност $ 0.00003662, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TUFF е $ 0.00226927, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003385.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TUFF има промяна от -0.31% за последния час, -2.80% за 24 часа и -26.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tuff (TUFF)

Пазарна капитализация $ 34.35K$ 34.35K $ 34.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 34.35K$ 34.35K $ 34.35K Циркулиращо предлагане 999.96M 999.96M 999.96M Общо предлагане 999,964,159.954774 999,964,159.954774 999,964,159.954774

Текущата пазарна капитализация на Tuff е $ 34.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TUFF е 999.96M, като общото предлагане е 999964159.954774. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 34.35K.