Информация за цената за TTAJ (TTAJ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00341904 $ 0.00341904 $ 0.00341904 24-часов нисък $ 0.0044095 $ 0.0044095 $ 0.0044095 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00341904$ 0.00341904 $ 0.00341904 24-часов висок $ 0.0044095$ 0.0044095 $ 0.0044095 Рекорд за всички времена $ 0.00996565$ 0.00996565 $ 0.00996565 Най-ниска цена $ 0.00272401$ 0.00272401 $ 0.00272401 Промяна на цената (1ч) +5.22% Промяна на цената (1д) -9.50% Промяна на цената (7д) -14.18% Промяна на цената (7д) -14.18%

Цената в реално време за TTAJ (TTAJ) е$0.00379297. През последните 24 часа TTAJ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00341904 до най-висока стойност $ 0.0044095, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TTAJ е $ 0.00996565, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00272401.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TTAJ има промяна от +5.22% за последния час, -9.50% за 24 часа и -14.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TTAJ (TTAJ)

Пазарна капитализация $ 421.02K$ 421.02K $ 421.02K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 421.02K$ 421.02K $ 421.02K Циркулиращо предлагане 111.00M 111.00M 111.00M Общо предлагане 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на TTAJ е $ 421.02K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TTAJ е 111.00M, като общото предлагане е 111000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 421.02K.